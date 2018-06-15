Суд вынес приговор экс-министру спорта Марий Эл за злоупотребление полномочиями

ТАСС, 15 июня. Суд приговорил к штрафам бывшего министра спорта Республики Марий Эл Сергея Киверина и бывшего директора регионального управления спортивных сооружений Михаила Симакова за злоупотребление должностными полномочиями и пособничестве этому, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему бывшему министру спорта Республики Марий Эл Сергею Киверину и 48-летнему бывшему директору АУ "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" Михаилу Симакову. Киверину назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, Симакову - 60 тыс. рублей, с них взыскан причиненный ущерб", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в соответствии с ролью каждого они признаны виновными в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд установил, что в мае 2017 года, зная о долгах управления спортивных сооружений, в том числе, по налогам, страховым взносам и по кредитам, Киверин и Симаков вступили в сговор для получения имущественной выгоды. Киверин после увольнения с поста министра спорта республики оформил задним числом повышение зарплаты Симакову с 36,57 до 72,66 тыс. рублей и главному бухгалтеру учреждения с 32,86 до 56,6 тыс. рублей. Симаков ввел в учреждении должность "коммерческий директор", на которую принял Киверина с окладом в 60 тыс. рублей. В результате управлению с мая по октябрь 2017 года причинен ущерб в сумме свыше 431 тыс. рублей.