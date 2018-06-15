В Псковской области столкнулись рейсовый автобус и фура

ПСКОВ, 15 июня. /ТАСС/. Грузовик Volvo и рейсовый автобус ПАЗ столкнулись в пятницу в Псковской области на трассе Рига - Москва в Локнянском районе. В результате ДТП пострадали два человека, сообщил ТАСС представитель регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий.

"Утром 15 июня в Локнянском районе столкнулась фура "Великолукского мясокомбината" и рейсовый пассажирский автобус Великие Луки - Кунья. Пострадали два человека - это водители фуры и автобуса, их состояние средней степени тяжести. Повезло, что в автобусе не было пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Рейсовый автобус принадлежит госпредприятию Псковской области "Славяне". "Грузовик пошел на обгон через сплошную, а автобус в этот момент поворачивал на перекрестке и ехал как раз за тем, чтобы взять школьников, чтобы привести их в Кунью", - пояснили ТАСС в госкомитете региона по транспорту.