Источник: в Москве задержан воевавший на стороне боевиков в Сирии уроженец Дамаска

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Cотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) столичной полиции задержали на востоке Москвы сирийца, который подозревается в участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) совместно с коллегами из ЦПЭ и уголовного розыска задержан 47-летний уроженец Дамаска, который участвовал в боевых действиях на территории Сирии в рядах боевиков, а также занимался агитацией и оказывал на территории этой страны содействие незаконным вооруженным формированиям", - сказал источник.

Мужчина был задержан в минувший четверг в одной из квартир на Амурской улице на востоке Москвы.

По словам источника, в действиях сирийца усматриваются признаки преступлений, предусмотренные двумя статьями УК РФ: "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" (ч. 2 ст. 208) и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" (ч. 2 ст. 205.2).