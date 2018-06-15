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Убивший приемную дочь житель Подмосковья осужден на 17,5 года колонии

Происшествия
15 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Обвинение просило приговорить Романа Черникова к 22 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский областной суд в пятницу приговорил к 17,5 года колонии строгого режима Романа Черникова за убийство в 2016 году приемной шестилетней дочери в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в суде, на 5,5 года лишения свободы осуждена также и его супруга.

"Приговором Московского областного суда Роману Черникову назначено наказание в виде 17,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Татьяне Черниковой - в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом было взыскано в федеральный бюджет РФ с Романа Черникова 52 тыс. 800 рублей, а с Татьяны Черниковой - 36 тыс. рублей", - сказали в суде.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить Черникова к 22 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, а его супругу - к шести годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приемные родители 6 августа 2016 года заявили о пропаже их ребенка. Девочку три дня искали волонтеры и полиция, после чего Черников признался, что убил ребенка в состоянии алкогольного опьянения еще в апреле и сжег тело. Вместе с женой он раскидал прах девочки в нескольких населенных пунктах. Когда стало известно, что семью собираются посетить представители органов опеки, то приемные родители заявили о пропаже дочери.

По данным СМИ, недовольство отца вызвало то, что ребенок схватил кусок шашлыка.

11 августа 2016 года Озерский городской суд Московской области заключил приемных родителей под стражу. Арестована была и бабушка, которая впоследствии получила статус свидетеля. По данным СК, Черникова раскаялась и сотрудничала со следствием, ее супруг признался в истязании ребенка и в неисполнении обязанностей по воспитанию, при этом он отрицал причастность к убийству.

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