В Пензенской области задержали трех заключенных, сбежавших из колонии

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Трое граждан Украины, совершивших побег из колонии-поселения в Пензенской области, скрывались в лесу, они задержаны. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

"Сотрудники УФСИН во взаимодействии с сотрудниками полиции несколько часов назад задержали в лесном массиве на территории Городищенского района двух бежавших заключенных - братьев-близнецов. Еще один гражданин Украины, бежавший вместе с ними, был задержан 12 июня, также в лесном массиве", - сообщил собеседник.

Ранее сообщалось, что 9 июня трое граждан Украины, осужденных за кражи, совершили побег из колонии-поселения № 12 в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области.

Старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова сообщила ТАСС, что в ходе проверки были выявлены нарушения в режимных требованиях, допущенные администрацией колонии-поселения, начальнику УФСИН было внесено представление.