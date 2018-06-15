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СК заподозрил главу Мичуринска в злоупотреблении полномочиями

Происшествия
15 июня, 16:14 дата обновления: 15 июня, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По версии следствия, Александр Кузнецов заключил муниципальный контракт на приобретение здания устаревшей котельной за 30 млн рублей под залог городской собственности

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ТАСС, 15 июня. Глава города Мичуринск в Тамбовской области Александр Кузнецов подозревается в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтракта на 30 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Глава Мичуринска Александр Кузнецов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в отсутствие необходимости он заключил муниципальный контракт на приобретение здания устаревшей котельной за 30 млн рублей под залог городской собственности", - сообщает СК в мессенджере TamTam.

Контракт был заключен в 2016 году. По данным СК, подозреваемому было достоверно известно, что бюджет города не располагает денежными средствами для оплаты данного контракта, а необходимость приобретения устаревшей котельной вообще отсутствует, так как к отопительному сезону 2016-2017 годов в эксплуатацию собирались ввести в строй две ранее приобретенные блочно-модульные котельные, которые в полной мере обеспечат теплом и горячей водой потребителей.

По месту жительства и работы чиновника и ряда свидетелей проведены обыски.

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