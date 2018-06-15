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Прокуратура Петербурга нашла просроченные лекарства в пансионате для пожилых

Происшествия
15 июня, 16:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

Кроме того, постельное белье не дезинфицируется

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура обнаружила в Петербурге второй за месяц пансион для пожилых людей, где используют лекарства с истекшим сроком годности, а также нарушают санитарно-эпидемиологические требования. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

"Прокуратура Калининского района провела проверку деятельности пансионата для пожилых людей ООО "Яблоневый сад". Постельные принадлежности не подвергаются дезинфекционной обработке, а лекарственные средства используются с истекшим сроком годности", - сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что поступающие в пансионат пожилые люди не имеют сведений о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей различных инфекций. Месяц назад аналогичная проверка прошла в пансионате "Островок домашнего уюта" в Петроградском районе, где также обнаружили просроченные лекарства. В адрес обоих пансионатов внесены представления об устранении нарушений закона. Ситуация поставлена прокуратурой на контроль.

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