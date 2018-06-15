Водитель автобуса задержан по делу о ДТП на ж/д переезде в Орловской области

ТАСС, 15 июня. Водитель автобуса, попавшего в аварию с участием поезда на железнодорожном переезде в Орловской области, задержан. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По уголовному делу о ДТП на железнодорожном переезде в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, задержан 52-летний водитель. Подозреваемый, проигнорировав запрещающий сигнал семафора, пытался проехать перед движущимся поездом", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Орловской области, мужчина был переведен из реанимации в общую палату.

"Его состояние позволяет проводить следственные действия. Ведется допрос", - уточнила ТАСС старший помощник руководителя управления Ольга Бердникова.

Авария произошла 10 июня на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 12 получили травмы.

По факту аварии следственным управлением СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В рамках уголовного дела следователи допросят руководителей автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус.