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Болельщица из Перу, задержанная в Москве за карманную кражу, арестована на 2 мес.

Происшествия
15 июня, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Источник пояснил ТАСС, что болельщица похитила на Манежной площади из рюкзака подданной Таиланда кошелек с 20 тыс. рублей

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы санкционировал арест болельщицы из Перу Патрисии Кавессас Айалы, задержанной на Красной площади за карманную кражу у подданной Таиланда. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Кавессас А. Е. П. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 августа", - сообщила представитель суда.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данной статьи - наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что это первая иностранная болельщица, задержанная за кражу в Москве. 13 июня она похитила на Манежной площади из рюкзака таиландки кошелек с 20 тыс. рублей.

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