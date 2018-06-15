Болельщица из Перу, задержанная в Москве за карманную кражу, арестована на 2 мес.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы санкционировал арест болельщицы из Перу Патрисии Кавессас Айалы, задержанной на Красной площади за карманную кражу у подданной Таиланда. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Кавессас А. Е. П. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 августа", - сообщила представитель суда.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данной статьи - наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что это первая иностранная болельщица, задержанная за кражу в Москве. 13 июня она похитила на Манежной площади из рюкзака таиландки кошелек с 20 тыс. рублей.