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Жилой дом горит в Астрахани на площади 200 кв. м

Происшествия
15 июня, 19:17 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 15, июня. /ТАСС

Жильцы дома эвакуированы

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АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани, предварительная площадь которого составила 200 кв. метров, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Загорание внутренней отделки и кровли на площади 200 кв. метров произошло в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани по улице Пороховая, 18. Вызову присвоен повышенный номер", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что жильцы дома эвакуированы. Информация уточняется.

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