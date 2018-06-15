Жилой дом горит в Астрахани на площади 200 кв. м

АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани, предварительная площадь которого составила 200 кв. метров, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Загорание внутренней отделки и кровли на площади 200 кв. метров произошло в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани по улице Пороховая, 18. Вызову присвоен повышенный номер", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что жильцы дома эвакуированы. Информация уточняется.