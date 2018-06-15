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Экс-начальник тыла Нижегородской таможни осужден на шесть лет за взятку

Происшествия
15 июня, 19:36 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 15, июня. /ТАСС

Суд также назначил Игорю Артеменко штраф в размере трехкратной суммы взятки и лишил права занимать должности в госорганах на пять лет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Экс-начальник тыла Нижегородской таможни Игорь Артеменко приговорен к шести годам лишения свободы за получение взятки при заключении государственных контрактов, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Суд признал виновным экс-начальника отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни Приволжского таможенного управления в получении взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, Артеменко оказал покровительство коммерческой организации при проведении госзакупок. За свои услуги он получил 332 тыс. рублей в виде денег и иного имущества. Госконтракты таможенник заключал с организацией в январе-августе 2016 года, уточнили в пресс-службе.

Суд также назначил Артеменко штраф в размере трехкратной суммы взятки и лишил права занимать должности в госорганах на пять лет.

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