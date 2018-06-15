В Ленинградской области локализован торфяной пожар, который тушили двое суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты локализовали торфяной пожар на площади 2 гектара в Кировском районе Ленинградской области возле поселка Молодцово. Как сообщили в пятницу в пресс-службе региональной администрации, пожар тушили двое суток.

"В течение двух суток отряды Кировского лесничества "Ленобллес" вели непрерывную проливку территории торфяника водой. <…> 15 июня открытого горения на местности нет", - сказано в сообщении пресс-службы.

В администрации также отметили, что земли принадлежат неустановленному собственнику. На данный момент угрозы жизни людей нет, как и угрозы распространения огня. По периметру торфяника проходят канавы шириной до четырех метров, заполненные водой, и грунтовая дорога. Работы по мониторингу ситуации на территории продолжаются, организовано патрулирование с применением беспилотных летательных аппаратов.