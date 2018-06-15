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В Ленинградской области локализован торфяной пожар, который тушили двое суток

Происшествия
15 июня, 19:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

На данный момент угрозы жизни людей нет, как и угрозы распространения огня

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты локализовали торфяной пожар на площади 2 гектара в Кировском районе Ленинградской области возле поселка Молодцово. Как сообщили в пятницу в пресс-службе региональной администрации, пожар тушили двое суток.

"В течение двух суток отряды Кировского лесничества "Ленобллес" вели непрерывную проливку территории торфяника водой. <…> 15 июня открытого горения на местности нет", - сказано в сообщении пресс-службы.

В администрации также отметили, что земли принадлежат неустановленному собственнику. На данный момент угрозы жизни людей нет, как и угрозы распространения огня. По периметру торфяника проходят канавы шириной до четырех метров, заполненные водой, и грунтовая дорога. Работы по мониторингу ситуации на территории продолжаются, организовано патрулирование с применением беспилотных летательных аппаратов.

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