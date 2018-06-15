Открытое горение на пожаре в жилом доме в Астрахани ликвидировано

АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Советском районе Астрахани, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме по улице Пороховая, 18 в пятницу загорелись внутренняя отделка и кровля на площади 200 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. Жильцы дома были эвакуированы.

"Открытое горение в доме ликвидировано, сейчас идет проливка помещения. Точная площадь возгорания уточняется. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается.