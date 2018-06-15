Электрички на Ярославском направлении МЖД задерживаются из-за погибшего зацепера

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы задерживаются после инцидента с зацепером, который был смертельно травмирован на крыше электрички. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в результате нарушения правил безопасного поведения на железной дороге был смертельно травмирован зацепер. Тело погибшего обнаружили на крыше пригородного поезда. Электричка, следовавшая в Москву, была остановлена на остановочном пункте "Перловская" Ярославского направления МЖД. На место вызвали спасателей", - сказал собеседник агентства.

Путь, где стояла электричка, временно был обесточен, диспетчеры МЖД организовали движение поездов по соседним путям. В сторону Москвы пригородные поезда временно проходили без остановки для посадки и высадки пассажиров платформы "Перловская", "Тайнинская" и "Лось".

"Из Москвы пригородные поезда следовали со всеми предусмотренными расписанием остановками. В настоящее время пригородный поезд продолжил движение. В связи с тем, что на "Перловской" один из путей был занят и пропускная способность участка была снижена, некоторые электрички Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом", - добавили в пресс-службе.

Диспетчерский аппарат столичной магистрали принимает все необходимые меры, чтобы ввести пригородные поезда в график.