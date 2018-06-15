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Суд в Петербурге отправил под домашний арест обвиняемого в служебном подлоге следователя

Происшествия
15 июня, 21:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

Сам полицейский свою вину не признает

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест полицейского следователя Асама Кулиева, обвиняемого в служебном подлоге, который был совершен, чтобы не выпустить арестованного из СИЗО. Как в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы, Кулиев вину не признал.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Асама Кулиева <…> сроком по 12 июля 2018 года. Кулиев вину не признал", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Кулиев, будучи следователем УМВД РФ по Василеостровскому району Петербурга, совершил служебный подлог после того, как летом прошлого года в Петербурге задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Тогда задержанному не было предъявлено обвинение, и суд арестовал его в статусе подозреваемого, после чего ему должны были в течении десяти дней предъявить обвинение, в противном случае, по закону, арестованного не могут содержать в СИЗО и отпускают на свободу. Обвинение, уверены следователи, в нужные сроки предъявлено не было, но, чтобы фигурант не выходил из-под стражи, Кулиев внес в документы диаметрально противоположную информацию.

Кулиев на заседании суда утверждал, что все протоколы являются реальными. Просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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