Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Финляндии во время ралли из-за наезда гоночной машины погиб зритель

Происшествия
15 июня, 21:28 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, июня. /ТАСС

Сообщается, что соревнования были остановлены

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июня. Женщина погибла в пятницу вечером в результате наезда гоночной машины на соревнованиях Pohjanmaa ralli, которые проходят в финском городе Сейнайоки. Об этом сообщила газета Iltalehti.

"Гоночная машина на спецучастке номер 1 сошла с дороги и врезалась в женщину-зрителя, которая от столкновения моментально скончалась", - указали в местной полиции.

По информации телекомпании Yle, соревнования в данный момент остановлены. Изначально они должны были продолжаться до субботы.

Гонки в Сейнайоки являются частью чемпионата Финляндии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Биография Станислава Говорухина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости