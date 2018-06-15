СМИ: в Финляндии во время ралли из-за наезда гоночной машины погиб зритель

ТАСС, 15 июня. Женщина погибла в пятницу вечером в результате наезда гоночной машины на соревнованиях Pohjanmaa ralli, которые проходят в финском городе Сейнайоки. Об этом сообщила газета Iltalehti.

"Гоночная машина на спецучастке номер 1 сошла с дороги и врезалась в женщину-зрителя, которая от столкновения моментально скончалась", - указали в местной полиции.

По информации телекомпании Yle, соревнования в данный момент остановлены. Изначально они должны были продолжаться до субботы.

Гонки в Сейнайоки являются частью чемпионата Финляндии.