В Подмосковье "зацепер" погиб от удара током на крыше электрички

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Молодой человек, занимавшийся трейнсерфингом, погиб от удара током на крыше подмосковной электрички. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"Примерно в 19:06 на крыше электропоезда сообщением Александров - Москва обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения с характерными признаками электротравмы", - сообщила Марковская.

При осмотре у пострадавшего обнаружены перчатки, которые "зацеперы" зачастую используют для несанкционированного проезда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Еще одно ЧП произошло в пятницу в 18:56 в районе станции "Подлипки Дачные" при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте электричка сообщением Монино - Москва насмерть сбила мужчину. Его личность устанавливается. По данным фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются все причины произошедшего.