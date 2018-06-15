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Задержанный по подозрению в хищениях глава минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности

Происшествия
15 июня, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Отмечается, что отстранение действует до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу

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ТАСС, 15 июня. Министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов, задержанный по подозрению в хищении 100 млн рублей, отстранен от должности. Об этом в пятницу сообщается на портале правительства Оренбургской области.

"Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ о временном отстранении от занимаемой должности заместителя председателя правительства-министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Григорьевича Маслова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отстранение действует до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу.

Министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов был задержан 14 июня вместе с руководителем ООО "СГЦ "Вишневский" по подозрению в хищении 100 млн рублей бюджетных средств при получении субсидий.

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