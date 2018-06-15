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Возобновлено движение поездов на подмосковной станции Черусти, где сошли с рельсов вагоны

Происшествия
15 июня, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Железнодорожники убрали с рельсов мешающие движению вагоны и восстановили поврежденный участок полотна

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Движение поездов возобновилось по одному из путей на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), где в пятницу днем c рельсов сошли вагоны с углем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"В 22:08 железнодорожники возобновили движение поездов на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги по одному пути. Диспетчеры МЖД по возможности пропускают поезда в обе стороны в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Железнодорожники убрали с рельсов мешающие движению вагоны и восстановили поврежденный участок полотна. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на втором пути, на месте работают три восстановительных поезда, добавили в пресс-службе.

По данным МЖД, в пятницу днем в районе станции Черусти сошли с рельсов пять вагонов с углем. По предварительной информации, никто не пострадал. Диспетчеры организовали движение поездов дальнего следования в обход станции, а пригородные поезда начали выполнять укороченные рейсы до станции Кривандино.

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