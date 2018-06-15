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В Канзасе заключенный у здания суда застрелил помощника шерифа

Происшествия
15 июня, 23:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

По данным Associated Press, мужчине удалось выхватить пистолет у одного из сопровождавших его сотрудников правоохранительных органов

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Помощник шерифа погиб, еще один получил ранения в пятницу в результате стрельбы в городе Канзас-Сити (штат Канзас), открытой заключенным. Его транспортировали в здание суда для проведения слушаний. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, заключенному, которого везли из тюрьмы, удалось выхватить пистолет у одного из сопровождавших его сотрудников правоохранительных органов и открыть стрельбу. Один помощник шериф погиб, еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями и находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел во дворе около здания суда. Арестант завладел оружием, когда его выводили из полицейского фургона, на котором он был доставлен в суд. Сам преступник при потасовке также получил ранения и доставлен в больницу.

Власти заявили, что изучают обстоятельства произошедшего, пытаясь выяснить, каким образом заключенный смог завладеть оружием.

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