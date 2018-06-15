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Fox: избившего американского сенатора Рэнда Пола мужчину приговорили к заключению

Происшествия
15 июня, 23:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

По данным телекомпании, Рене Бучер также приговорен к 100 часам исправительных работ и штрафу в размере $10 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Человек, напавший на американского сенатора Рэнда Пола (республиканец от штата Кентукки), приговорен в пятницу к одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, 59-летний Рене Бучер также приговорен к 100 часам исправительных работ и штрафу в размере $10 тыс. После выхода из тюрьмы он еще год будет находиться под полицейским надзором. Судебное заседание прошло в городе Боулинг-Грин (штат Кентукки).

Бучер признал вину в нападении на сенатора в марте текущего года. Прокуратура просила суд приговорить его почти к двум годам лишения свободы.

55-летний Пол был избит в ноябре прошлого года во дворе своего дома. Бучер, являющийся соседом законодателя, напал на него и сломал ему шесть ребер. По данным СМИ, причиной нападения послужил конфликт на бытовой почве.

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