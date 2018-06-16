В результате ДТП с "Газелью" в Астраханской области пострадали 12 человек

АСТРАХАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Пассажирская "Газель" опрокинулась на трассе в Астраханской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

По уточненным данным, всего в результате опрокидывания автомобиля пострадали 12 человек (ранее сообщалось об 11 пострадавших). Инцидент произошел на трассе Махачкала - Астрахань на границе Лиманского района Астраханской области и Калмыкии.

"По уточненной информации, пострадали 10 взрослых и два ребенка. Четверо человек (трое взрослых и один ребенок) от госпитализации отказались", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, несколько человек находятся в реанимации.