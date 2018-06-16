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В результате ДТП с "Газелью" в Астраханской области пострадали 12 человек

Происшествия
16 июня, 1:05 дата обновления: 16 июня, 1:57 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 16, июня. /ТАСС

Восемь пострадавших находятся в больнице

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АСТРАХАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Пассажирская "Газель" опрокинулась на трассе в Астраханской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

По уточненным данным, всего в результате опрокидывания автомобиля пострадали 12 человек (ранее сообщалось об 11 пострадавших). Инцидент произошел на трассе Махачкала - Астрахань на границе Лиманского района Астраханской области и Калмыкии.

"По уточненной информации, пострадали 10 взрослых и два ребенка. Четверо человек (трое взрослых и один ребенок) от госпитализации отказались", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, несколько человек находятся в реанимации.

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