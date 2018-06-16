Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение поездов на станции Черусти полностью восстановлено

Происшествия
16 июня, 4:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ранее на станции сошли с рельсов вагоны с углем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение поездов на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), где в пятницу сошли с рельсов вагоны с углем, восстановлено по всем путям. Об этом в субботу сообщается на сайте МЖД.

"На станции Черусти Казанского направления МЖД железнодорожники ликвидировали последствия схода вагонов грузового поезда и возобновили движение поездов по всем путям", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу восстановили движение по первому пути. Второй путь открыли в 01:36 мск. Железнодорожники убрали с рельсов сошедшие вагоны, отбуксировали грузовой состав и восстановили поврежденный участок полотна.

По данным МЖД, в пятницу днем в районе станции Черусти сошли с рельсов пять вагонов с углем. По предварительной информации, никто не пострадал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: Трамп на саммите G7 назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов
2
Китай обнародовал список облагаемых пошлинами товаров из США
3
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
4
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости