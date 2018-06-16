Движение поездов на станции Черусти полностью восстановлено

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение поездов на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), где в пятницу сошли с рельсов вагоны с углем, восстановлено по всем путям. Об этом в субботу сообщается на сайте МЖД.

"На станции Черусти Казанского направления МЖД железнодорожники ликвидировали последствия схода вагонов грузового поезда и возобновили движение поездов по всем путям", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу восстановили движение по первому пути. Второй путь открыли в 01:36 мск. Железнодорожники убрали с рельсов сошедшие вагоны, отбуксировали грузовой состав и восстановили поврежденный участок полотна.

По данным МЖД, в пятницу днем в районе станции Черусти сошли с рельсов пять вагонов с углем. По предварительной информации, никто не пострадал.