СМИ: два F-15 ВВС Японии почти столкнулись с пассажирским самолетом

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Пилоты двух истребителей F-15 ВВС Японии устроили в субботу крайне опасную ситуацию в аэропорту города Наха на острове Окинава, где они почти столкнулись с пассажирским самолетом. Как сообщает информационное агентство Kyodo, летчики боевых машин не услышали приказ диспетчера, который запрещал им выруливать на взлетно-посадочную полосу.

В результате первый F-15 выкатился на полосу, когда на нее готовился приземлиться самолет Bombardier местной японской авиакомпании Ryukyu Air Commuter. У него на борту находились 85 пассажиров и членов экипажа.

Диспетчер сумел остановить посадку этого самолета, когда тот был на высоте всего в 300 м. Оба истребителя F-15 взлетели, даже не заметив опасности. Затем по приказу диспетчера на полосу благополучно приземлился пассажирский Bombardier.

Аэропорт в городе Наха используется как гражданской авиацией, так и военными. Оба истребителя, как сообщается, взлетали на экстренный перехват неназванного иностранного самолета, который оказался неподалеку от границы воздушного пространства Японии. Местные авиационные власти начали расследование инцидента.