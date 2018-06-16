Почти 31 тыс. человек оставались без электричества после грозы в Якутии

ТАСС, 16 июня. Около 31 тыс. человек оставались без электроснабжения из-за аварии на подстанции в Якутии. Причиной отключения стала гроза, сообщается в субботу на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"16 июня в 09:48 по местному времени (03:48 мск) на подстанции 110 кВ "Чурапча" при грозе отключилась работающая в тупиковом режиме воздушная линия 110 кВ "Чурапча - Хандыга" с неуспешным автоматическим повторным включением. Была обесточена подстанция 110 кВ "Хандыга". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Таттинском улусе и Томпонском районе - около 30,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Устранить поломку и подать напряжение потребителям удалось к 10:08 по местному времени (04:08 мск). На момент отключения температура наружного воздуха была плюс 17 градусов.