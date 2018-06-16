Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 31 тыс. человек оставались без электричества после грозы в Якутии

Происшествия
16 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Без света были часть потребителей в Таттинском улусе и Томпонском районе республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июня. Около 31 тыс. человек оставались без электроснабжения из-за аварии на подстанции в Якутии. Причиной отключения стала гроза, сообщается в субботу на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"16 июня в 09:48 по местному времени (03:48 мск) на подстанции 110 кВ "Чурапча" при грозе отключилась работающая в тупиковом режиме воздушная линия 110 кВ "Чурапча - Хандыга" с неуспешным автоматическим повторным включением. Была обесточена подстанция 110 кВ "Хандыга". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Таттинском улусе и Томпонском районе - около 30,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Устранить поломку и подать напряжение потребителям удалось к 10:08 по местному времени (04:08 мск). На момент отключения температура наружного воздуха была плюс 17 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание со Станиславом Говорухиным проходит в Москве
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Табаковым и Броневым
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год
7
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости