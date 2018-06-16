Як-52 разбился в Алтайском крае

ТАСС, 16 июня. Частный самолет Як-52 потерпел аварию в Алтайском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"На его борту, по предварительным данным, находились два пилота. Оба погибли", - сказал источник.

Он уточнил, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку. "На земле жертв и разрушений нет", - сообщили в экстренных службах.

В свою очередь в единой диспетчерской службе региона ТАСС сообщили, что на месте крушения вспыхнул пожар. "В данный момент происходит ликвидация последствий. По сообщению от пожарной части, самолет загорелся. Сейчас пожар все еще продолжается", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого МЧС, в настоящий момент пожар удалось потушить. Участок, где находится спортивная летная база, на которой потерпел крушение самолет, находится рядом с федеральной трассой Р256 "Чуйский тракт" и недалеко от города Новоалтайска.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают представители оперативных служб.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС Алтайского края, на место ЧП выехала оперативная группа. "Это около Новоалтайска, недалеко от комплекса придорожного питания Облепиха, там есть спортивная тренировочная база для пилотов рядом", - сказал собеседник агентства.