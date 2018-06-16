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Источник: СНБ Армении провела обыск в доме российского бизнесмена Асатряна

Происшествия
16 июня, 15:48 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 16, июня. /ТАСС

Сообщается, что после обыска предприниматель вместе с сотрудниками Службы национальной безопасности страны вышел из дома и сел в их автомобиль

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ЕРЕВАН, 16 июня. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела в субботу обыск в доме российского бизнесмена армянского происхождения Артура Асатряна в городе Эчмиадзин (15 км от Еревана). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах страны.

По свидетельству журналистов, после обыска Асатрян вместе с сотрудниками СНБ вышел из дома и сел в их автомобиль. После этого они уехали в неизвестном направлении.

С 14 июня в городе Эчмиадзин проходят акции протеста с требованием отставки главы местной администрации Карена Григоряна. Местные СМИ сообщают, что одним из инициаторов протестных акций является Асатрян.

Ранее сообщалось, что СНБ в субботу проводит специальную операцию в особняке депутата от бывшей правящей Республиканской партии (РПА), бывшего заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Последний является отцом мэра Эчмиадзина Карена Григоряна.

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