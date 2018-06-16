СМИ: в Каракасе при взрыве гранаты со слезоточивым газом в клубе погибли более 20 человек

ТАСС, 16 июня. По крайней мере 21 человек погиб в субботу в клубе Los Cotorros в Каракасе после взрыва гранаты со слезоточивым газом. Об этом сообщила электронная версия газеты EL Universal.

По информации издания, в клубе была организована вечеринка, в ходе которой произошел конфликт между посетителями. Один из них привел в действие гранату со слезоточивым газом, что вызвало панику среди собравшихся.

Как сообщил в своем Twitter венесуэльский журналист Дарвинсон Рохас, часть посетителей погибла от удушья, часть - во время давки, пытаясь выбраться наружу. Согласно его данным, большинству погибших было от 16 до 20 лет.

Ранее Agence France-Presse сообщило о по меньшей мере 17 погибших.

По данным венесуэльских СМИ, после взрыва в клубе началась паника и давка.