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СК возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 на Алтае

Происшествия
16 июня, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В результате падения погибли два человека

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ТАСС, 16 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае, где погибли два человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте происшествия работают следователи и криминалисты", - говорится в сообщении СК в мессенджере "Там-Там".

Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 м от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Спортивная летная база, где случилось происшествие, находится рядом с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". В результате крушения погибли пилот и пассажир самолета.

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