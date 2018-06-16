СК возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 на Алтае

ТАСС, 16 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае, где погибли два человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте происшествия работают следователи и криминалисты", - говорится в сообщении СК в мессенджере "Там-Там".

Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 м от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Спортивная летная база, где случилось происшествие, находится рядом с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". В результате крушения погибли пилот и пассажир самолета.