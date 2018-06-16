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Около 150 дворов подтоплено в селе Курджиново в Карачаево-Черкесии

Происшествия
16 июня, 18:27 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 16, июня. /ТАСС

Пострадавших и погибших нет

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ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Около 150 дворовых территорий частных домовладений подтоплено в результате сильного ливня в селе Курджиново Урупского района Карачаево- Черкесии. Погибших и пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 16:50 поступила информация, что в селе Курджиново в результате сильного ливневого дождя произошел подъем уровня воды в притоках реки Большая Лаба. По предварительной информации, в зоне подтопления находятся около 150 дворовых территорий. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что системы жизнеобеспечения в селе не нарушены. "В настоящий момент происходит спад уровня воды. Кроме того, из-за сильного ливня в Урупском районе на автодорогу Рожкао - Курджиново сошел сель. Дорога в данном направлении перекрыта", - добавили в ведомстве.

Это второй паводок в Урупском районе с начала июня. Ранее в результате сильного ливня в станице Преградной были подтоплены первые этажи одной из местных школ и детского сада, в зону подтопления попали более 500 домовладений.

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