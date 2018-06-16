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Суд в Петербурге арестовал мужчину, который украл экспонат и уснул в Павловском дворце

Происшествия
16 июня, 18:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июня. /ТАСС

Дмитрий Лапаев ночью проник в музей, поспал в одном из залов, выпил спиртное и украл экспонат стоимостью 5 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Петербурга отправил на два месяца под стражу Дмитрия Лапаева, который, по версии следствия, украв статуэтку, заснул в Павловском дворце. Как сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов Петербурга, Лапаев против СИЗО не возражал.

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лапаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ ("Кража"), сроком на два месяца, по 14 августа 2018 года. Лапаев против избрания меры не возражал", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Лапаев ночью проник в Павловский дворец, разбив окно, и пробыл в нем несколько часов. За это время обвиняемый успел поспать в одном из залов, выпить спиртное в другом и украсть статуэтку стоимостью 5 млн рублей. После этого Лапаев покинул дворец и был оперативно задержан сотрудникам и полиции.

Дворец возведен на высоком холме рядом с рекой Славянкой в Павловске, пригороде Петербурга.

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