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Источник: такси въехало в толпу людей в центре Москвы

Происшествия
16 июня, 19:09 дата обновления: 16 июня, 19:29 UTC+3

В результате инцидента пострадали пять человек. Водитель машины задержан

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Автомобиль такси въехал в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, в результате пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

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"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

Самого водителя задержала полиция. 

"Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД. 

Источник в экстренных службах города добавил, что пять пострадавших доставлены в больницу. 

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