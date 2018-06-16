Гражданин Нигерии получил травмы, упав с козырька подъезда в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Иностранец упал с козырька и получил травмы в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома, на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал. Он получил травмы и был направлен в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, проведенная полицейскими проверка показала, что противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось.