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Гражданин Нигерии получил травмы, упав с козырька подъезда в Москве

Происшествия
16 июня, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Как сообщили в столичном ГУ МВД, мужчина вышел на козырек подъезда из окна квартиры на втором этаже и по собственной неосторожности упал

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Иностранец упал с козырька и получил травмы в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома, на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал. Он получил травмы и был направлен в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, проведенная полицейскими проверка показала, что противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось.

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