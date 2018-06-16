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Полиция возбудила уголовное дело после наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы

Происшествия
16 июня, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

По данным столичного департамента здравоохранения, пострадали восемь человек

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту наезда такси на пешеходов в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Столичной полицией по факту ДТП на улице Ильинка, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в ведомстве.

Водитель такси задержан, отметили в правоохранительных органах.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции, в районе дома 5/2 на Ильинке водитель автомобиля такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. 

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде пострадали восемь человек.

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