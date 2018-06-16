Полиция возбудила уголовное дело после наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту наезда такси на пешеходов в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Столичной полицией по факту ДТП на улице Ильинка, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в ведомстве.

Водитель такси задержан, отметили в правоохранительных органах.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции, в районе дома 5/2 на Ильинке водитель автомобиля такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде пострадали восемь человек.