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Специалисты расчистили от селя автодорогу в Урупском районе КЧР, движение восстановлено

Происшествия
16 июня, 22:09 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 16, июня. /ТАСС

Это второй паводок в Урупском районе с начала июня

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ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Движение на автодороге в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), нарушенное в субботу из-за селевого потока, восстановлено, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Автодорога Рожкао-Курджиново расчищена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в селе Курджиново на 19:30 мск вода полностью сошла с подтопленных подворий. "По уточненным данным, в зону подтопления попали 110 подворий", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня на муниципальную автотрассу Рожкао-Курджиново сошел сель, проезд затруднен. В селе Курджиново подтопило около 150 дворовых территорий. Пострадавших и погибших нет, системы жизнеобеспечения в селе не нарушены.

Это второй паводок в Урупском районе с начала июня. Ранее в результате сильного ливня в станице Преградной были подтоплены первые этажи одной из местных школ и детского сада, в зону подтопления попали более 500 домовладений.

В Карачаево-Черкесии с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.

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