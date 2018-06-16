Источник: наехавший на толпу пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Таксист, совершивший наезд на пешеходов в центре Москвы в субботу, был трезв, но уснул за рулем, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулем", - сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина находился в России легально и имел все необходимые для работы в стране документы.

Как добавил источник, по словам водителя, он работал всю ночь, и поэтому уснул, а с места ДТП он попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.

Собеседник агентства уточнил, что в понедельник суд определит таксисту меру пресечения.