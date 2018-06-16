Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: наехавший на толпу пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем

Происшествия
16 июня, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Собеседник агентства также добавил, что водитель попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Таксист, совершивший наезд на пешеходов в центре Москвы в субботу, был трезв, но уснул за рулем, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

Смотрите также

Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным

Собянин взял под личный контроль ситуацию с наездом такси на пешеходов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы

В посольстве Мексики подтвердили информацию о двух пострадавших при наезде такси в Москве

"Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулем", - сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина находился в России легально и имел все необходимые для работы в стране документы.

Как добавил источник, по словам водителя, он работал всю ночь, и поэтому уснул, а с места ДТП он попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.

Собеседник агентства уточнил, что в понедельник суд определит таксисту меру пресечения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Источник: наехавший на толпу пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем
4
Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости