Американский студент погиб во время экскурсии в России

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Американский студент из Техасского университета в Остине погиб во время экскурсии на остров Ольхон озера Байкал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте учебного заведения.

Речь идет о Элмере Ариетте, который в США изучал архитектуру. Он участвовал в программе академических обменов и учился в Иркутске. Экскурсия состоялась 16 июня, в ней участвовало 20 человек. Ариетта, как отмечается, "получил травму при падении", после чего погиб.

В заявлении говорится, что представители Техасского университета находятся в контакте с родителями погибшего и готовы предоставить необходимое содействие. Как следует из документа, психологи "направляются в Иркутск, чтобы поддержать студентов, которые все еще там". Сколько именно студентов из США сейчас в Иркутске, в заявлении не разъясняется.