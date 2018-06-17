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Американский студент погиб во время экскурсии в России

Происшествия
17 июня, 1:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

Сообщается, что инцидент произошел во время экскурсии на остров Ольхон озера Байкал

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Американский студент из Техасского университета в Остине погиб во время экскурсии на остров Ольхон озера Байкал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте учебного заведения.

Речь идет о Элмере Ариетте, который в США изучал архитектуру. Он участвовал в программе академических обменов и учился в Иркутске. Экскурсия состоялась 16 июня, в ней участвовало 20 человек. Ариетта, как отмечается, "получил травму при падении", после чего погиб.

В заявлении говорится, что представители Техасского университета находятся в контакте с родителями погибшего и готовы предоставить необходимое содействие. Как следует из документа, психологи "направляются в Иркутск, чтобы поддержать студентов, которые все еще там". Сколько именно студентов из США сейчас в Иркутске, в заявлении не разъясняется.

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