Виновник ДТП в центре Москвы рассказал, что был за рулем без отдыха около 20 часов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Таксист, наехавший на пешеходов в центре Москвы, рассказал, что провел за рулем без сна около 20 часов. Об этом водитель сообщил в ходе допроса, видео которого в воскресенье опубликовано на сайте ГУ МВД по Москве.

"Двадцать часов где-то", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько он был за рулем перед ДТП.

Ранее источник ТАСС сообщил, что, по словам водителя, он работал всю ночь, и поэтому уснул, а с места ДТП он попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.

По словам водителя, он хотел пропустить на дороге другого человека и перепутал педали, нажав газ вместо тормоза. "Нажал газ, думал, тормоз нажимаю", - рассказал он. На вопрос о том, почему он попытался сбежать с места происшествия, он ответил: "Испугался... [подумал, что] убьют сейчас, сколько там людей было", - ответил он. Мужчина также подчеркнул, что не употреблял алкоголь перед работой.

Водитель рассказал, что сожалеет о произошедшем. "До клиента оставалось 100 м, потом хотел домой поехать поспать", - пояснил он. По его словам, водительское удостоверение он имеет с 2013 года и в Москве работает около месяца.

ДТП произошло в субботу вечером на Ильинке в центре Москвы. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде пострадали восемь человек. Пятеро были госпитализированы: две гражданки Мексики, одна - Украины и две россиянки. В посольстве Мексики ранее заявили, что в результате инцидента травмы получили две гражданки этой страны.