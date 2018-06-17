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Адвокаты Ярошенко будут по его просьбе добиваться перевода в тюрьму Алленвуд

Происшествия
17 июня, 3:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 17, июня. /ТАСС

По словам защиты россиянина, пока сложно сказать, согласятся ли на это правоохранительные органы США

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Константин Ярошенко

Константин Ярошенко

© Фото из семейного архива/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Защита летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам заключения, готовит обращение в Федеральное бюро тюрем США с просьбой перевести его в Алленвуд (штат Пенсильвания), а не в Лоретто (штат Пенсильвания). Об этом сообщил ТАСС по телефону адвокат россиянина Алексей Тарасов.

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Россиянина Ярошенко переведут в тюрьму Лоретто в штате Пенсильвания

Адвокат Ярошенко рассказал о причинах перевода летчика в другую тюрьму

"Сам Константин высказывался в пользу одного конкретного исправительного учреждения, которое тоже находится на территории Пенсильвании. По его просьбе мы готовим сейчас обращение к Федеральному бюро тюрем относительно его перевода именно в ту тюрьму, куда он бы хотел попасть: это тюрьма под названием Алленвуд в штате Пенсильвания. Мне приходилось там бывать несколько раз. Там, насколько нам известно, относительно неплохие условия содержания", - отметил юрист.

По его словам, сейчас сложно сказать, пойдут ли россиянину навстречу. "Мы, естественно, выскажем пожелания нашего подзащитного оказаться в этом учреждении", - добавил Тарасов.

Он сообщил, что сейчас Ярошенко находится в пересыльной тюрьме в Нью-Йорке. "Это то место, где содержатся люди, которых только-только задержали и которые ожидают судебного процесса. Когда он окажется в новой тюрьме и что это будет за тюрьма, нам не известно", - уточнил адвокат.

Он заметил, что после помещения Ярошенко в карцер с ним лично не встречался.

"Что касается перевода [в Россию] - этот вопрос стоит, это бы решило все проблемы в деле Константина Ярошенко. Но первостепенная проблема - это то место, куда он будет направлен. Сейчас в первую очередь надо определить, в какой тюрьме он окажется. Когда будет известно, в какой тюрьме он окажется, тогда вопрос визита родственников надо будет согласовывать с руководством непосредственно тюрьмы [куда его переведут]", - проинформировал Тарасов.

Консул генерального консульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян ранее сообщил ТАСС, что Ярошенко будет в ближайшее время переведен в мужскую тюрьму Лоретто. Она расположена в юго-западной части штата Пенсильвания в 140 км к востоку от Питтсбурга. Эта тюрьма была построена в 1985 году и рассчитана на 988 заключенных.

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