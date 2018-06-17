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В жилом доме в Петропавловске-Камчатском произошел пожар

Происшествия
17 июня, 4:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Площадь возгорания составила около 600 кв. м

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ТАСС, 17 июня. Восемь семей остались без жилья в результате пожара в жилом деревянном доме в Петропавловске-Камчатском. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар произошел рано утром в деревянном 12-квартирном доме по улице Авиационная. В восьми квартирах проживали люди. Из-за позднего сообщения о пожаре к моменту прибытия первых пожарных подразделений горела кровля здания по всей площади, а также одно из помещений, расположенных на втором этаже. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, площадь пожара составила около 600 кв. м", - сказала ТАСС пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева, отметив, что пострадавших нет.

В ликвидации огня принимали участие более 40 человек, после локализации огня пожарные занялись проливкой и разбором деревянного дома. После завершения работ пожарными, на месте будут работать специалисты Госпожнадзора для установления причин возникновения огня.

"В связи с тем, что жильцы соседних квартир еще спали, огнеборцам пришлось будить людей и выводить их на улицу", - добавили в пресс-службе. По словам Ананьевой, расселением и предоставлением временного жилья погорельцам будут заниматься городские власти.

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