В Киеве перед началом "Марша равенства" полиция задержала 56 националистов

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Полиция Киева задержала 56 националистов, пытавшихся помешать проведению в городе "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

"Примерно в шесть часов группа лиц, а это более 150 человек, вышла на перекресток улицы Владимирская - бульвар Тараса Шевченко и перекрыла дорогу на маршруте движения "Марша равенства". С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги", - сообщили в нацполиции Киева.

В ведомстве уточнили, что националисты применили газовые баллончики, после чего были задержаны 28 человек.

Позднее возле киевского отеля "Опера" произошла стычка между активистами и участниками марша, в результате которой правоохранители задержали около 20 человек.

Всего утром 17 июня в управление полиции для установления личности и выяснения обстоятельств были доставлены 56 человек.

Начало марша

Несколько сотен участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества выстроились в колонну возле Дома учителя в центре Киева. Как передает корреспондент ТАСС с места события, в связи с этим полиция перекрыла часть улиц - Богдана Хмельницкого и Владимирской до бульвара Шевченко.

К маршу присоединились украинские парламентарии Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также евродепутат Ребекка Хармз. Участники акции держат плакаты "Страна свободных: будь собой", "В своем городе я никогда никого не буду бояться", а также радужные флаги. По периметру колонны они держат красно-белую ленту.

Площадь перед зданием Национальной оперой и перекресток улиц Хмельницкого и Владимирской перекрыт ограждениями и кордоном полиции. За ограждение можно попасть только после тщательной проверки правоохранителями.

Здесь также собрались противники "Марша равенства". Они держат транспаранты "Закон для семей, Украина для семей", "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ", "Нет бесчестию нашей земле", "Сохраним семейные ценности", а также скандируют "Позор", "Украина - не Содом".

Сейчас колонна "Марша равенства" в сопровождении полиции двинулась по улице Владимирской. Возглавляет колонну конная полиция.

По информации организаторов марша, в нем намерены принять участие 5 тыс. человек. Однако, как говорят сами участники, многие побоялись прийти. По данным столичной полиции, охрану правопорядка обеспечивает 5 тыс. правоохранителей. Перед началом акции полиция Киева уже задержала 56 националистов, пытавшихся помешать ее проведению.