Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киеве перед началом "Марша равенства" полиция задержала 56 националистов

Происшествия
17 июня, 9:14 дата обновления: 17 июня, 10:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, июня. /ТАСС

Более 150 активистов пытались перекрыть перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко, где будет проходить марш

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Полиция Киева задержала 56 националистов, пытавшихся помешать проведению в городе "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

"Примерно в шесть часов группа лиц, а это более 150 человек, вышла на перекресток улицы Владимирская - бульвар Тараса Шевченко и перекрыла дорогу на маршруте движения "Марша равенства". С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги", - сообщили в нацполиции Киева.

В ведомстве уточнили, что националисты применили газовые баллончики, после чего были задержаны 28 человек.

Позднее возле киевского отеля "Опера" произошла стычка между активистами и участниками марша, в результате которой правоохранители задержали около 20 человек.

Всего утром 17 июня в управление полиции для установления личности и выяснения обстоятельств были доставлены 56 человек.

Начало марша

Несколько сотен участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества выстроились в колонну возле Дома учителя в центре Киева. Как передает корреспондент ТАСС с места события, в связи с этим полиция перекрыла часть улиц - Богдана Хмельницкого и Владимирской до бульвара Шевченко.

К маршу присоединились украинские парламентарии Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также евродепутат Ребекка Хармз. Участники акции держат плакаты "Страна свободных: будь собой", "В своем городе я никогда никого не буду бояться", а также радужные флаги. По периметру колонны они держат красно-белую ленту.

Площадь перед зданием Национальной оперой и перекресток улиц Хмельницкого и Владимирской перекрыт ограждениями и кордоном полиции. За ограждение можно попасть только после тщательной проверки правоохранителями.

Здесь также собрались противники "Марша равенства". Они держат транспаранты "Закон для семей, Украина для семей", "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ", "Нет бесчестию нашей земле", "Сохраним семейные ценности", а также скандируют "Позор", "Украина - не Содом".

Сейчас колонна "Марша равенства" в сопровождении полиции двинулась по улице Владимирской. Возглавляет колонну конная полиция.

По информации организаторов марша, в нем намерены принять участие 5 тыс. человек. Однако, как говорят сами участники, многие побоялись прийти. По данным столичной полиции, охрану правопорядка обеспечивает 5 тыс. правоохранителей. Перед началом акции полиция Киева уже задержала 56 националистов, пытавшихся помешать ее проведению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
2
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Welt: глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Виновник ДТП в центре Москвы рассказал, что был за рулем без отдыха около 20 часов
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости