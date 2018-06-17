В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье в районе японской префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю, сообщили власти страны. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли, отметило метеорологическое управление Японии.

По его данным, угрозы цунами нет.

Как сообщает телеканал NHK, данных о пострадавших и ущербе пока не поступало. Подача электричества в зоне подземного толчка осуществляется стабильно.

Объекты атомной энергетики Японии не пострадали в результате землетрясения сообщил телеканал со ссылкой на официальные источники.

В связи с землетрясением в канцелярии премьер-министра Японии заработал кризисный штаб.