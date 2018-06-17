СМИ: супруга принца Камбоджи погибла в результате ДТП на юго-западе страны

ТАСС, 17 июня. Оук Пхалла, жена 74-летнего принца Камбоджи Нородома Ранарита, погибла от травм, полученных в воскресенье в результате ДТП на юго-западе королевства. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, Оук Пхалла скончалась в 12:23 по местному времени (08:23 мск).

Автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита и его жены в воскресенье столкнулся со встречной машиной на юго-западе страны, супруги были госпитализированы. Принц получил легкие травмы ноги и головы.

Нородом Ранарит с 1993 по 1997 год был премьер-министром Камбоджи, с 1998 по 2006 год - председателем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). С 2015 год принц является лидером роялистской партии ФУНСИНПЕК ("Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу").