В Якутии перевернулась лодка с людьми на борту

ТАСС, 17 июня. Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на протоке Казачка вблизи села Казачье в Усть-Янском районе Якутии. Есть погибшие, сообщили в воскресенье ТАСС в Главном управлении МЧС по Республике Саха (Якутия).

"Происшествие произошло в субботу поздно вечером. Известно, что в перевернувшейся лодке находилось четыре человека, двое спаслись, одну женщину из воды вытащили без признаков жизни, один человек числится пропавшим. Так как вблизи спасательных подразделений нет, в поисках утонувшего участвует местное население, привлечено 12 моторных лодок", - сказали ТАСС в управлении МЧС региона.

По информации собеседника, для поисков принимается решение о привлечении водолазов из Якутска.