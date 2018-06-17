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В Якутии перевернулась лодка с людьми на борту

Происшествия
17 июня, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

По данным ГУ МЧС по республике, два человека спаслись, один погиб, еще один числится пропавшим

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ТАСС, 17 июня. Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на протоке Казачка вблизи села Казачье в Усть-Янском районе Якутии. Есть погибшие, сообщили в воскресенье ТАСС в Главном управлении МЧС по Республике Саха (Якутия).

"Происшествие произошло в субботу поздно вечером. Известно, что в перевернувшейся лодке находилось четыре человека, двое спаслись, одну женщину из воды вытащили без признаков жизни, один человек числится пропавшим. Так как вблизи спасательных подразделений нет, в поисках утонувшего участвует местное население, привлечено 12 моторных лодок", - сказали ТАСС в управлении МЧС региона.

По информации собеседника, для поисков принимается решение о привлечении водолазов из Якутска.

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