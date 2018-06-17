В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд

АСТАНА, 17 июня. /ТАСС/. Восемь вагонов пассажирского поезда Астана - Алма-Ата сошли в воскресенье с рельсов в Жамбылской области Казахстана. В результате ЧП есть пострадавшие, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"Произошел сход вагонов пассажирского поезда №9 "Байтерек" в Шуском районе Жамбылской области. По уточненной информации, сошли восемь вагонов, из них три - на боку", - сказал Иманкулов.

По его словам, поступает информация о пострадавших. Подразделения спасателей направляются к месту ЧП.