Один из семи альпинистов из Рязани потерял сознание на горе Казбек

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на гору Казбек в Северной Осетии для оказания помощи альпинисту из Рязани, находящемуся без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Семеро спасателей североосетинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани из 7 человек. Сегодня утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, он находится без сознания, предварительно, отек легкого", - говорится в сообщении.

Группа находится на высоте 3500 м. В воскресенье спасатели планируют подняться на высоту 2900 м. Привлечь авиацию на данный момент не представляется возможным из-за погодных условий.