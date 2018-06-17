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Один из семи альпинистов из Рязани потерял сознание на горе Казбек

Происшествия
17 июня, 13:01 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 17, июня. /ТАСС

Для оказания помощи на гору направились спасатели

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на гору Казбек в Северной Осетии для оказания помощи альпинисту из Рязани, находящемуся без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Семеро спасателей североосетинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани из 7 человек. Сегодня утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, он находится без сознания, предварительно, отек легкого", - говорится в сообщении.

Группа находится на высоте 3500 м. В воскресенье спасатели планируют подняться на высоту 2900 м. Привлечь авиацию на данный момент не представляется возможным из-за погодных условий.

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