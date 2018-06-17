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В Якутии возбудили дело после массового отравления на школьном выпускном

Происшествия
17 июня, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что 21 человек попал в больницу с диагнозом острая кишечная инфекция

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ТАСС, 17 июня. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей села Хоро Верхневилюйского района после банкета в честь школьного выпускного. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

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"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей"). По данным следствия, <...> 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних выпускников, употребили пищу на школьном банкете для выпускников Хоринской средней общеобразовательной школы. По окончании мероприятия оставшиеся после банкета продукты взрослые унесли домой и употребили вместе с несовершеннолетними членами своих семей", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что с диагнозом острая кишечная инфекция был госпитализирован 21 человек. По данным регионального минздрава, на сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное, их готовят к выписке.

По факту отравления свою проверку проводят и специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

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