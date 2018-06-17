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Не менее 20 человек пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

Происшествия
17 июня, 15:49 дата обновления: 17 июня, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

По информации местных властей, один из стрелков убит, второй - задержан

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Неизвестные открыли в ночь на воскресенье огонь по посетителям выставки Art All Night в Трентоне (штат Нью-Джерси), пострадали не менее 20 человек. Об этом заявил на пресс-конференции прокурор округа Мерсер Анджело Онофри, трансляцию его выступления вели местные телеканалы.

Стрельба была открыта примерно в 02:45 по местному времени (09:45 мск). По словам Онофри, злоумышленников было не менее двух. Один из них - мужчина 33 лет - убит, второй задержан.

По словам Онофри, в числе 20 пострадавших и те, у кого огнестрельные ранения, и те, кто получил травмы при давке. Некоторым из них медицинская помощь была оказана на месте. Самому младшему из пострадавших 13 лет, он находится в тяжелом состоянии.

Как уточнил Онофри, ответный огонь был открыт полицией. Однако о подробностях произошедшего прокурор не сообщил. Он также не пояснил, какими мотивами руководствовались нападавшие.

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