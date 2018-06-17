Источник: экс-главу ФСИН Реймера не переводили в уральскую колонию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, приговоренного к восьми годам лишения свободы, не переводили в уральскую колонию, он остается отбывать наказание в Калининграде. Об этом сообщил ТАСС источник в связи с публикациями о том, что Реймера перевели в колонию в Нижнем Тагиле для бывших сотрудников правоохранительных органов (в числе известных заключенных там был зять Брежнева бывший замминистра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов).

"Появившаяся в СМИ информация о переводе Реймера на Урал не соответствует действительности. Он продолжает находиться в колонии в Калининграде, где есть небольшой участок для бывших сотрудников правоохранительных органов и где содержатся порядка 30 человек", - сообщил источник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-главу ФСИН якобы трудоустроили в нижнетагильской колонии библиотекарем.

13 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора ФСИН Александра Реймера к восьми годам лишения свободы, его бывшего заместителя Николая Криволапова - к пяти годам и восьми месяцам, бывшего директора "Центра информационно-технического обеспечения и связи" ФСИН - к шести годам. В ноябре 2017 года Мосгорсуд оставил приговор в силе, отменив лишь ранее назначенные судом штрафы.

В марте стало известно, что бывший глава ФСИН отбывает наказание в колонии в Калининграде. В июне ФСИН подала к фигурантам уголовного дела о хищении средств, выделенных на закупку электронных браслетов для заключенных, иск о возмещении ущерба на 2,24 млрд рублей. Рассмотрение иска назначено на 28 июня в Замоскворецком суде Москвы.