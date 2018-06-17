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Посетителей торгового комплекса в Уфе эвакуировали из-за подгоревшей еды

Происшествия
17 июня, 17:19 UTC+3 УФА УФА 17, июня. /ТАСС

В МЧС уточнили, что с источником задымления персонал гипермаркета справился до прибытия оперативных служб

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УФА, 17 июня. /ТАСС/. Причиной эвакуации порядка 200 человек из здания торгово-делового комплекса в Уфе стала подгоревшая пища, которую готовили в гипермаркете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"Поступило сообщение о задымлении в ТДК "Гостиный двор" Уфы. Установлено, что произошло подгорание пищи на плите в гипермаркете "Перекресток". Администрация провела эвакуацию посетителей в количестве 200 человек. Погибших и пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что с источником задымления персонал гипермаркета справился до прибытия оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в 17:10 (15:10 мск) поступило сообщение о задымлении в ТК "Гостиный двор", пожарные подразделения выехали на место по повышенному рангу сложности в количестве семь единиц техники и 20 человек личного состава.

Как рассказала представитель одного из арендаторов торгового комплекса, сейчас посетители и работники "Гостиного двора" вернулись в здание. "Эвакуировали, где-то на час закрывали", - пояснила она.

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